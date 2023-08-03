Як швидко перевірити онлайн чи призначили субсидію в серпні: проста інструкція
Пенсійний фонд України допомагає заявникам здійснити перевірку статусу субсидії або отримати інформацію про відмову в ній без виходу з дому. Це забезпечує легку та швидку перевірку всіх необхідних даних, а все, що потрібно – лише кілька хвилин.
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Згідно з інформацією, отриманою від пресслужби ПФУ, повідомлення про призначення субсидії, що містить інформацію про суму виплати, або про відмову в наданні, тепер доступне в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Щоб перевірити інформацію про призначення субсидії, заявникам потрібно дотриматися наступної покрокової інструкції:
- Спочатку перейдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Здійсніть авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або за допомогою Дія. Підписи або ID.GOV.UA. Увійдіть до свого особистого кабінету.
- Відкрийте розділ "Мої повідомлення", який знаходиться ліворуч у меню.
- Перейдіть до розділу "Індивідуальні повідомлення", де ви зможете переглянути всю необхідну інформацію щодо призначення або відмови в наданні субсидії.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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