Как быстро высушить вещи после стирки: простой лайфхак

Сушить вещи после стирки зимой в холодной квартире при высокой влажности и +15…+17 градусов можно целую неделю. Но ускорить высыхание мокрой одежды и белья можно с помощью одного простого лайфхака.

Если вы стираете вещи в машинке, поставьте максимальный режим отжима. После стирки положите в барабан несколько сухих махровых полотенец в мокрые вещи и включите режим отжима. Выстиранные вещи будут менее влажными, чем после обычного отжима, и так они высохнут гораздо быстрее.

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Если дома есть свет, то быстро высушить вещи можно с помощью утюга. Влажные вещи раскладывайте на гладильную доску, поверх которой разложено полотенце. Прогладьте вещь и вывесьте ее у окна на вешалку или сушилку до полного высыхания.

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Также можно воспользоваться феном, повесьте одежду на вешалке, а затем обдувайте ее горячим воздухом, переворачивая несколько раз. Не забудьте высушить и внутреннюю часть.

Не рекомендуется сушить вещи на батарее. После этого на белых вещах могут появиться желтые пятна, к тому же это небезопасно для вашего здоровья. Теплый влажный воздух способствует активному размножению пылевых клещей, оседающих на подушки, одеяла и пледы, откуда попадают на человеческое тело.

Также следует отметить, что при сушке на батарее из выстиранных вещей испаряются остатки моющих средств, которыми нельзя дышать, особенно аллергикам и астматикам.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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