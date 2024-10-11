Как действовать военнообязанному опекуну, если ему отказывают в выезде за границу: объяснение юриста
В условиях военного положения в Украине военнообязанные опекуны, сопровождающие людей с инвалидностью, имеют право на выезд за границу. Однако иногда возникают ситуации, когда таким гражданам не разрешают пересечь границу.
Юрист Алла Борисенко объяснила, в каких случаях опекунам могут отказать в выезде из страны, что делать в такой ситуации и какие документы необходимо иметь при себе.
Причины отказа и как поступить
Обычно опекуну могут запретить пересечение государственной границы из-за отсутствия одного из необходимых документов.
В таком случае следует получить письменное решение от сотрудников Госпогранслужбы с детальным обоснованием причин отказа.
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Если отказ в выезде необоснован, это решение можно обжаловать в окружном административном суде.
Необходимые документы для выезда опекуна за границу
Для пересечения государственной границы обязательно нужно иметь:
- Паспорт гражданина Украины (свой и подопечного);
- Загранпаспорт (свой и подопечного);
- Военно-учетный документ;
- Справку МСЭК об инвалидности подопечного (или пенсионное удостоверение);
- Судебное решение о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна;
- Документы, подтверждающие родственные связи между опекуном и подопечным.
При наличии всех необходимых документов, подтверждающих законное право на пересечение государственной границы, работники Госпогранслужбы не имеют оснований для отказа в выезде за пределы Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.
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