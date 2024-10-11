Як діяти військовозобов’язаному опікуну, якщо йому відмовляють у виїзді за кордон: пояснення юриста

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язані опікуни, які супроводжують людей з інвалідністю, мають право на виїзд за кордон. Однак іноді виникають ситуації, коли таким громадянам не дозволяють перетнути кордон.

Юристка Алла Борисенко пояснила, в яких випадках опікунам можуть відмовити у виїзді з країни, що робити в такій ситуації та які документи необхідно мати при собі.

Причини відмови та як діяти

Зазвичай, опікуну можуть заборонити перетин державного кордону через відсутність одного з необхідних документів.

У такому випадку слід отримати письмове рішення від співробітників Держприкордонслужби з детальним обґрунтуванням причин відмови.

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Якщо відмова у виїзді є необґрунтованою, це рішення можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

Необхідні документи для виїзду опікуна за кордон

Для перетину державного кордону обов'язково потрібно мати:

Паспорт громадянина України (свій та підопічного);

Закордонний паспорт (свій та підопічного);

Військово-обліковий документ;

Довідку МСЕК про інвалідність підопічного (або пенсійне посвідчення);

Судове рішення про визнання громадянина недієздатним та призначення опікуна;

Документи, що підтверджують родинні зв'язки між опікуном та підопічним.

За наявності всіх необхідних документів, які підтверджують законне право на перетин державного кордону, працівники Держприкордонслужби не мають підстав для відмови у виїзді за межі України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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