Как хранить чеснок, чтобы не испортился: эффективный совет от жителей Кавказа

Для длительного хранения чеснока после сбора урожая его необходимо обработать, выполнив несколько шагов. Сначала очистите овощи от земли и слоя наружной кожуры. Основное секретное действие здесь – это обжиг верхних и нижних концов чеснока.

Об этом пишет Радиотрек.

Источник огня может быть разным: спички, зажигалка, газовая плита или газовая горелка.

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Сначала огняют чеснок снизу, обжигая его кончики, а затем делают то же с верхним "хвостиком". После этого чеснок следует поместить в хлопковый мешок, который можно хранить в любом сухом месте во избежание влажности, например, в кухонном ящике.

Напомним, мы уже писали, как хранить лекарства дома.

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