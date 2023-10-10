Як зберігати часник, щоб не зіпсувався: ефективна порада від мешканців Кавказу

Для тривалого зберігання часнику після збору врожаю, його необхідно обробити, виконавши кілька кроків. Спочатку очистіть овоч від землі і шару зовнішньої шкірки. Основна секретна дія тут - це випалення верхніх і нижніх кінців часнику.

Про це пише Радіотрек.

Джерело вогню може бути різним: сірники, запальничка, газова плита або газовий пальник.

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Спочатку вогнюють часник знизу, обпалюючи його кінчики, а потім роблять те ж саме з верхнім "хвостиком". Після цього часник слід помістити в бавовняний мішок, який можна зберігати в будь-якому сухому місці, щоб уникнути вологості, наприклад, у кухонному ящику.

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