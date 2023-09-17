Как использовать кофейную гущу в быту: советы

Кофе – это напиток, который любит большинство. Однако знали ли вы, что оставшаяся после заваривания кофейная гуща может найти вторую жизнь на вашей кухне и в быту?

UAportal расскажет о нескольких неожиданных способах использования кофейной гущи.

Кофейную гущу можно использовать в быту, а именно:

1. Маринад для мяса:

Кофейная гуща содержит ферменты и натуральные кислоты, которые помогают смягчить мясо. Вы можете использовать ее в качестве ингредиента в маринадах. Просто заварите гущу, охладев, и намажьте на мясо для маринования.

2. Панировка:

Вместо обычных панировочных сухарей вы можете смешать кофейную гущу с сухарями и использовать для обжаривания мяса или рыбы.

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3. Нейтрализатор запахов:

Кофейная гуща хорошо нейтрализует посторонние запахи. Поставьте блюдце с гущей в холодильник или рядом с мусорным ведром, чтобы избавиться от неприятных запахов. Высушенную кофейную гущу можно использовать в качестве освежителя воздуха.

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4. Очистка различных поверхностей:

Кофейная гуща обладает абразивными свойствами, поэтому она может быть использована для очистки загрязненных поверхностей, таких как раковина, гриль или посуда.

5. Изготовление компоста:

Смешивая кофейную гущу с другими кухонными отходами, вы можете создать отличное удобрение для растений. Это придаст питательным веществам и поможет растениям сохранить больше влаги.

6. Защита от вредителей:

Содержащиеся в кофе соединения могут отпугивать насекомых и вредителей. Разбрасывайте кофейную гущу в саду, чтобы защитить растения от атаки слизней и других вредителей.

7. Защита для домашних животных:

Если у вас есть домашние животные, натертая кофейная гуща на их шерсть может помочь отпугнуть блох и обеспечить естественную защиту без химических средств.

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