Як використати кавову гущу в побуті: поради

Кава – це напій, який полюбляє більшість. Проте чи знали ви, що кавова гуща, яка залишається після заварювання, може знайти друге життя на вашій кухні та в побуті?

UAportal розповість про кілька неочікуваних способів використання кавової гущі.

Кавову гущу можна використати в побуті, а саме:

1. Маринад для м'яса:

Кавова гуща містить ферменти та натуральні кислоти, які допомагають пом'якшити м'ясо. Ви можете використовувати її як інгредієнт у маринадах. Просто заваріть гущу, охолонувши, і намажте на м'ясо для маринування.

2. Панірування:

Замість звичайних паніровочних сухарів, ви можете змішати кавову гущу з сухарями та використовувати для обсмажування м'яса або риби.

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3. Нейтралізатор запахів:

Кавова гуща добре нейтралізує сторонні запахи. Поставте блюдце з гущею в холодильник або поруч із відром для сміття, щоб позбавитися від неприємних запахів. Висушену кавову гущу також можна використовувати як освіжувач повітря.

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4. Очищення різних поверхонь:

Кавова гуща має абразивні властивості, тому вона може бути використана для очищення забруднених поверхонь, таких як раковини, грилі або посуд.

5. Виготовлення компосту:

Змішуючи кавову гущу з іншими кухонними відходами, ви можете створити чудове добриво для рослин. Це додасть поживних речовин і допоможе рослинам зберегти більше вологи.

6. Захист від шкідників:

Сполуки, що містяться в каві, можуть відлякувати комах і шкідників. Розкидайте кавову гущу в саду, щоб захистити рослини від нападу слимаків та інших шкідників.

7. Захист для домашніх тварин:

Якщо у вас є домашні тварини, натерта кавова гуща на їх шерсть може допомогти відлякати бліх та забезпечити природний захист без хімічних засобів.

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