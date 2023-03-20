Как кот с собакой: что делать, чтобы домашние питомцы подружились

Если вы хотите, чтобы ваши домашние питомцы подружились, то в первую очередь следует подготовить условия для знакомства кота с собакой. Для того чтобы воспитанники жили в согласии, со стороны хозяина нужны превентивные меры: социализация, воспитание и дрессура. В некоторых случаях приходится обращаться к профессионалам.

Как подружить кота с собакой, если животные росли не вместе, и избежать ошибок, которые допускает почти каждый, рассказала зоопсихологиня Анастасия Бренина.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

По мнению специалистов, при правильном поведении владельца, использующего специальные техники, примирить представителей разных видов все же удастся. Главное – не допускать формирования негативного опыта и предотвращать конфликты, пока они не вошли в привычку.

Видео дня

Для того чтобы знакомство кота и собаки произошло в максимально благоприятных условиях, а дальнейшая совместная жизнь обошлась "без жертв", Анастасия Бренина предлагает следующий план действий:

Знакомьте животных постепенно

Когда в доме уже есть старожил, и кто-то другой приходит "на его территорию" – конфликт неизбежен. То есть, в любом случае, первое животное будет отстаивать свое "законное" место под солнцем – это может проявляться в метках для привлечения внимания, в испорченных разными способами вещах, в отказе от еды или игнорировании хозяина, и, конечно, в агрессии к чужаку. Кошки и собаки говорят на разных языках, поэтому ваша помощь им обоим очень нужна, чтобы они быстрее поладили друг с другом.

Сразу не пускайте животных в одну комнату

Первые несколько дней рекомендовано их держать в разных комнатах, за закрытыми дверями. К примеру, есть кошка, которая живет в семье давно и очень привязана к своему хозяину – и тут вдруг принесли что-то непонятное, чужое и лающее. Что делать кошке? Она может прятаться, игнорировать человека, отказываться от еды и туалета – потому что на пути к этим вещам живет оно! Но ведь нужды никуда не деваются. Кошке нужен туалет и еда – самое простое, что можно сделать, это поставить все ближе к ней, а хозяину ходить к ней в комнату, как в гости, и общаться какое-то время в таком режиме. Чтобы животные были спокойны, снабдите их собственными игрушками и положите в комнату свои вещи, чтобы они постоянно чувствовали запах хозяина.

Что делать, если агрессия таки существует?

Не допускайте потасовки, не разрешайте животным охотиться друг на друга и зажимать в угол. Конфликты будут. Но не берите открыто сторону потерпевшего, прижимая его к себе, крича и обвиняя "виновника". Это лишь усугубит конфликт, который позже вспыхнет с новой силой. Если щенок агрессивен к кошке – спокойно переместите кошку на уровень выше, а собаку, пристыдив, отправьте в качестве наказания "на место". Если кошка агрессивно реагирует на щенка – можно отпугнуть пульверизатором. С котами как регулятор также хорошо действует шипение. Это сигнал на их языке, и коты его понимают очень хорошо.

Еще одна причина конфликтов связана с размером животных – когда крупная и сильная особь подавляет более мелкую и более слабую. Подобное поведение встречается как у взрослых собак, так и у взрослых кошек. Поэтому рассчитывать, что "взрослый" не будет трогать "ребенок", пес - котенок, а кот - щенок, опасно. Любое общение должно происходить под наблюдением владельца, пока малыш не подрастет и не повысит свой статус в новой "стае".

Основной принцип – создание условий для коммуникации и ваше равнозначное отношение. Любое расписание, когда кто-то из питомцев чувствует себя главнее – это уже поле для конфликта и провокаций, и только главарь своим вниманием к каждому может это балансировать.

Читайте також: Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Через пару дней можно познакомить животных

Чтобы ваши любимцы имели простор для маневров, проведите первую встречу в большой комнате и под вашим полным контролем. Очень важно показывать равнозначность: вы важны оба, я люблю обоих и т.д. Гладить одновременно, угостить чем-нибудь вкусненьким – для животных это уже коммуникация. После встречи рассадите животных по разным комнатам, чтобы они успокоились. Повторяйте такие встречи, постепенно увеличивая продолжительность.

Если оба питомца реагируют друг на друга нормально и не проявляют агрессии, попробуйте отойти, чтобы они сами познакомились поближе.

У кота и собаки должно быть свое личное пространство – собственный лоток, кровать, игрушки, одеяло, мисочки с едой и водой

Сначала питомцев следует кормить отдельно. Так как старожилу сначала хватит чужого запаха в доме, не нужно сразу устраивать испытания с совместным кормлением. Кого первого кормить при раздельном питании не важно; важно, что они не видят друг друга и чувствуют себя в относительной безопасности. Тем более если новый житель маленький, то ему и кормление нужно чаще.

Но когда животные привыкнут друг к другу, еда должна быть на одной кухне, но из разной посуды: хочешь есть/пить – никто не бьется и не толкается у водопоя. Если есть возможность, посуду можно разнести и на разные уровни: "У нас миски кошек стоят наверху, на подоконнике и микроволновке, а собаки едят внизу, все друг друга видят, но каждый занят своим делом".

Разделите пространство квартиры на секции, чтобы животные могли подойти друг к другу или, наоборот, спрятаться, если не желают контактировать

Обеспечьте кошачьих местами выше пола – это может быть коробка, домик, кресло или даже свободное пространство на шкафу – коту необходимое место, где можно спрятаться от собаки и людей.

Собаки активнее, чем кошки, и чаще стремятся к общению. Поэтому важно сделать так, чтобы у собаки была возможность выхода энергии за счет прогулок, пробежек и полноценных игр на открытом воздухе. Тогда дома собака не будет проявлять навязчивость по отношению к кошке.

Позвольте питомцам аккуратно играть друг с другом

Первые такие игры должны проходить только под вашим наблюдением для определения допустимых границ. Допустим, например, кошке "ударить" собаку лапой без когтей, без шипения и прижима ушей.

Раньше мы писали, почему коты любят спать в ногах своего хозяина а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!