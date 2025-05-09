Как начисляется стаж для УБД в 2025 году

Служба в зоне боевых действий засчитывается в страховой стаж по льготному коэффициенту – каждый месяц пребывания в таких условиях считается как три. Но эта норма действует только тогда, когда военнослужащий провел на фронте не менее одного месяца.

Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию. Согласно действующему законодательству, мужчины могут получить пенсию с 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Военнослужащим, мобилизованным или контрактникам стаж, приобретенный в зоне боевых действий, засчитывается в трехкратном размере, что также влияет на выслугу лет. Это предусмотрено законом о социальной и правовой защите военных и их семей. При этом общая продолжительность службы в боевых условиях не ограничивается – все это время засчитывается по льготной формуле.

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Размер пенсии определяется индивидуально и зависит от количества лет страхового стажа и размера заработка, с которого уплачивались взносы.

Чтобы оформить пенсию, участнику боевых действий необходимо собрать пакет документов, среди которых: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие стаж (в частности, справки о прохождении службы), удостоверение УБД, а также справка о непосредственном участии в мероприятиях по защите государства во время войны. Кроме того, нужно предоставить фото для оформления пенсионного удостоверения.

Подать заявление на назначение или перерасчет пенсии можно как через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, так и лично в любом сервисном центре.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

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