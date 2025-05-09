Як нараховується стаж для УБД у 2025 році

Служба в зоні бойових дій зараховується до страхового стажу за пільговим коефіцієнтом — кожен місяць перебування в таких умовах рахується як три. Але ця норма діє лише тоді, коли військовослужбовець провів на фронті щонайменше один місяць.

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. Згідно з чинним законодавством, чоловіки можуть отримати пенсію з 55 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу. Жінки можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності не менше 20 років страхового стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Військовослужбовцям, мобілізованим або контрактникам, стаж, набутий у зоні бойових дій, зараховується у трикратному розмірі, що також впливає на вислугу років. Це передбачено законом про соціальний і правовий захист військових та їхніх родин. При цьому загальна тривалість служби в бойових умовах не обмежується — весь цей час зараховується за пільговою формулою.

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Розмір пенсії визначається індивідуально і залежить від кількості років страхового стажу та розміру заробітку, з якого сплачувалися внески.

Щоб оформити пенсію, учаснику бойових дій необхідно зібрати пакет документів, серед яких: паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують стаж (зокрема довідки про проходження служби), посвідчення УБД, а також довідка про безпосередню участь у заходах із захисту держави під час війни. Крім того, потрібно надати фото для оформлення пенсійного посвідчення.

Подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна як через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, так і особисто у будь-якому з сервісних центрів.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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