Как не испортить блюдо: советы по выбору правильного режима духовки

Как бы точно вы не соблюдали рецепт и какие бы качественные продукты не использовали, все может испортить неправильно подобранный режим духовки. Мы подскажем, как не испортить блюда.

Изучаем пометки на духовке

Лучше всего после покупки духовки первое время держать инструкцию при себе, но если ее нет, подскажем вам значение наиболее популярных обозначений:

горизонтальная линия вверху квадрата – верхний нагрев;

горизонтальная линия внизу – нижний нагрев;

обе линии вместе – нагрев сразу обеими тенами.

Режим конвекции

Конвенция обеспечивает равномерный нагрев блюда с помощью вентилятора, распределяющего горячий воздух. Этот режим отмечен изображением вентилятора.

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Режимы выпечки

Чтобы испечь пироги, бисквиты или другую выпечку, включайте духовку на режим "верхний и нижний нагрев", благодаря которому блюдо хорошо пропекается.

Режимы для мяса

Для большинства блюд из мяса подходит режим "верхний и нижний нагрев". Он обеспечивает равномерный нагрев мяса со всех сторон. Чтобы получить корочку, под конец приготовления включите режим конвекции.

Все же лучше всего использовать инструкцию, которая создана специально под вашу модель духовки. Также обращайте внимание на рецепты, где указан режим работы духовки.

Напомним, мы уже писали, как быстро и надежно избавиться от запаха в духовке после приготовления мяса.

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