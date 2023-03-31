Как обнаружить, что у авто скрученный пробег: полезный лайфхак

Когда люди ищут подержанную машину, одним из интересующих их факторов является пробег авто. Чем меньше пробег, тем длиннее машина будет служить. Однако некоторые продавцы снижают показатель пробега, чтобы увеличить цену на машину. Законодательство не предусматривает никаких ответственных за это последствий. К счастью, распознать уменьшенный пробег довольно легко.

Читайте также: Как сделать ароматизатор воздуха для авто своими руками, вместо привычной "елки"

К примеру, если пробег заявленного автомобиля очень мал, но тормозные диски уже изношены, то стоит подробнее проверить состояние автомобиля.

Эксперт по автомобилям Toyota Camry 2015 с пробегом в 30 000 км и стертыми тормозными дисками рассказывает, что этот показатель, возможно, уменьшен на половину. Кроме того, если тормозные диски сзади также стерты, это может усилить подозрения относительно двойного изменения показателя пробега.

Видео дня

Пробег машины BMW X5 определяется по непрямым признакам, поэтому даже компьютер не всегда поможет установить реальный пробег.

Внешний вид интерьера машины может также дать некоторую информацию о ее состоянии, включая обивочный материал салона.

Подбирая подержанную машину, следует тщательно изучить разные детали. К примеру, проверять педаль тормоза, ручку коробки передач, заводские коврики и т.д. Если автомобиль имеет пробег 100 000 км, а тормозная педаль уже стерта, а на коврике есть дыра, то это может свидетельствовать о том, что пробег действительно больший, например, 200 000 км.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!