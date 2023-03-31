Як виявити, що у авто скручений пробіг: корисний лайфхак

Коли люди шукають вживану машину, одним з факторів, який їх цікавить, є пробіг авто. Чим менше пробіг, тим довше машина служитиме. Однак, деякі продавці знижують показник пробігу, щоб збільшити ціну на машину. Законодавство не передбачає жодних відповідальних за це наслідків. На щастя, розпізнати зменшений пробіг доволі легко.

Читайте також:Як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками, замість звичної "ялинки"

Наприклад, якщо пробіг заявленого автомобіля дуже малий, але гальмівні диски вже зношені, то варто детальніше перевірити стан автомобіля.

Експерт з автомобілів Toyota Camry 2015 з пробігом в 30 000 км та стертими гальмівними дисками розповідає, що цей показник, можливо, зменшено на половину. Крім того, якщо гальмівні диски ззаду також стерті, то це може посилити підозри щодо подвійної зміни показника пробігу.

Відео дня

Пробіг машини BMW X5 визначається за непрямими ознаками, тому навіть комп'ютер не завжди допоможе встановити реальний пробіг.

Зовнішній вигляд інтер'єру машини може також дати деяку інформацію про її стан, включаючи матеріал оббивки салону.

Підбираючи вживану машину, слід ретельно досліджувати різні деталі. Наприклад, перевіряти педаль гальма, ручку коробки передач, заводські килимки тощо. Якщо автомобіль має пробіг 100 000 км, а педаль гальма вже стерта, а на килимку є дірка, то це може свідчити про те, що пробіг дійсно більший, наприклад, 200 000 км.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!