Как оформить пенсию через Дию: инструкция

Теперь заявление на получение пенсии можно подать через портал Пенсионного фонда Украины, используя Действие. Подпись. Благодаря цифровизации будущие пенсионеры могут подавать заявления онлайн, даже находясь за границей. Об этом пишет 24 tv.ua.

Пенсия с Дия

Для оформления пенсии онлайн необходимо иметь смартфон с приложением Дия и активировать Дию. Подпись. Раньше для входа в личный кабинет на вебпортале ПФУ требовалась квалифицированная электронная подпись, но теперь это можно сделать с помощью Дии.Подписи.

Перед подачей электронного заявления на пенсию следует подготовить все необходимые документы, отсканировав их. Учтите следующее:

Скан копии должны быть изготовлены из оригиналов документов.

Копии должны быть цветными, четкими и читабельными.

Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.

Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.

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Алгоритм действий по оформлению заявления

Вход в кабинет: Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Нажмите "Вход" в правом верхнем углу, выберите "Войти в систему" через "Действие.Подпись". Авторизация через Дию. Нажмите "Получить код входа".

Сканируйте QR-код с помощью приложения "Действие".

Активируйте Действие. Подпись, подтвердите личность и введите пятизначный код. Подача заявления: Войдите в личный кабинет.

Выберите раздел "О пенсионном обеспечении", затем "Заявление о назначении пенсии".

Выберите вид пенсии, заполните анкету-опрос.

Добавьте скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Подпишите заявление с помощью Действия. Подписи и отправьте в ПФУ.

Напомним, чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ.

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