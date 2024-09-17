Как осуществляют выплаты по больничному листу: объяснили в ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины дает разъяснения о порядке начисления и выплаты денежной помощи в связи с временной потерей трудоспособности. Об этом пишет sud.ua.

Временная нетрудоспособность – это период, в течение которого человек не может выполнять свои трудовые обязанности из-за заболевания, травмы, беременности, родов, карантина или других причин, предусмотренных законодательством.

Кто имеет право на пособие по временной нетрудоспособности?

Право на получение денежной помощи имеют застрахованные лица, то есть уплачивающие страховые взносы в Пенсионный фонд.

Какие документы необходимы для оформления помощи?

Основным документом, подтверждающим право на получение пособия, является листок нетрудоспособности. Его выдает врач по месту обслуживания.

От чего зависит размер выплат?

Размер денежной помощи зависит от нескольких факторов:

Рассчитывается на основе заработной платы за 12 месяцев, предшествующих дню открытия листка нетрудоспособности. Чем больше страховой стаж, тем больше размер пособия. Размер выплат зависит от количества дней, в течение которых человек был нетрудоспособным. Для некоторых видов нетрудоспособности (например, беременность и роды) предусмотрены особые условия начисления пособия.

Как происходит начисление и выплата пособия?

Листки нетрудоспособности вносятся в электронный реестр, позволяющий автоматизировать процесс обработки информации. На основании данных из электронного реестра Пенсионный фонд производит расчет суммы пособия. Выплата пособия производится на банковский счет получателя.

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Для получения более подробной информации и разъяснений по выплатам по листкам нетрудоспособности рекомендуется обратиться в ближайшее отделение Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Для своевременного получения помощи необходимо предоставить все необходимые документы в установленные законодательством сроки.

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