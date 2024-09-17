Як здійснюють виплати за лікарняним листом: пояснили у ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України надає роз’яснення щодо порядку нарахування та виплати грошової допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Про це пише sud.ua.

Тимчасова непрацездатність – це період, протягом якого людина не може виконувати свої трудові обов’язки через захворювання, травму, вагітність, пологи, карантин або інші причини, передбачені законодавством.

Хто має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності?

Право на отримання грошової допомоги мають застраховані особи, тобто ті, хто сплачують страхові внески до Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для оформлення допомоги?

Основним документом, який підтверджує право на отримання допомоги, є листок непрацездатності. Його видає лікар за місцем обслуговування.

Від чого залежить розмір виплат?

Розмір грошової допомоги залежить від кількох факторів:

Розраховується на основі заробітної плати за 12 місяців, що передують дню відкриття листка непрацездатності. Чим більший страховий стаж, тим більший розмір допомоги. Розмір виплат залежить від кількості днів, протягом яких людина була непрацездатною. Для деяких видів непрацездатності (наприклад, вагітність та пологи) передбачені особливі умови нарахування допомоги.

Як відбувається нарахування та виплата допомоги?

Листки непрацездатності вносяться до електронного реєстру, що дозволяє автоматизувати процес обробки інформації. На підставі даних з електронного реєстру Пенсійний фонд здійснює розрахунок суми допомоги. Виплата допомоги здійснюється на банківський рахунок одержувача.

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Для отримання більш детальної інформації та роз’яснень щодо виплат за листками непрацездатності рекомендується звернутися до найближчого відділення Головного управління Пенсійного фонду України.

Для своєчасного отримання допомоги необхідно подати всі необхідні документи у встановлені законодавством терміни.

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