Как отмыть стекло и обшивку авто от битума: простые советы

Многих водителей возмущает тот факт, что на их авто появляются черные пятна, потеки и брызги прилетающих с дороги битума. Если вы хотите безопасно и быстро избавиться от этих следов, мы предлагаем вам несколько способов.

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Специальные автохимикаты: Многие автомобильные магазины продают специальные автохимикаты для удаления битума из кузова и стекла. Они обычно содержат растворители, которые могут быстро размягчить битум и сделать его легко удаляемым; Минеральный спирт: Еще один способ – использование минерального спирта для удаления битума из кузова и стекла. Нанесите небольшое количество спирта на мягкую ткань и протрите область с битумом. После того как размягчится, его можно удалить мягкой тряпкой или губкой; Нанесите небольшое количество растительного или автомобильного масла на мягкую тряпку и протрите область с битумом. Масло поможет размягчить битум и сделать его легко удалённым; Сода Смешайте соду и воду до состояния густой пасты. Нанесите пасту на область с битумом и оставьте на несколько минут, затем удалите мягкой тряпкой или губкой.

Избегайте использования абразивных материалов, таких как металлические щетки или губки, которые могут повредить лак и поверхность автомобиля.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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