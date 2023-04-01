Як відмити скло та обшивку авто від бітума: прості поради

Багатьох водіїв обурює той факт, що на їхньому авто з'являються чорні плями, патьоки та бризки бітуму, що прилітають з дороги. Якщо ви хочете безпечно та швидко позбутися цих слідів, ми пропонуємо вам кілька способів.

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Спеціальні автохімікати: Багато автомобільних магазинів продають спеціальні автохімікати для видалення бітуму з кузова та скла. Вони зазвичай містять розчинники, які можуть швидко розм'якшити бітум і зробити його легко видаляється; Мінеральний спирт: Ще один спосіб – використання мінерального спирту для видалення бітуму з кузова та скла. Нанесіть невелику кількість спирту на м'яку тканину та протріть область з бітумом. Після того, як розм'якшиться, його можна видалити м'якою ганчіркою або губкою; Олія: Нанесіть невелику кількість рослинної або автомобільної олії на м'яку ганчірку і протріть область з бітумом. Олія допоможе розм'якшити бітум і зробити його легко видаленою; Сода: Змішайте соду та воду до стану густої пасти. Нанесіть пасту на область з бітумом і залиште на кілька хвилин, потім видаліть м'якою ганчіркою або губкою.

Уникайте використання абразивних матеріалів, наприклад, металевих щіток або губок, які можуть пошкодити лак та поверхню автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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