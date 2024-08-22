Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка была потеряна

Утрата трудовой книги – неприятная ситуация, которая может возникнуть с каждым. Однако это не означает, что вы не сможете подтвердить свой трудовой стаж. Есть альтернативные способы, которые позволят вам собрать необходимые доказательства. Об этом пишет sobitie.

Какие документы могут подтвердить трудовой стаж?

Даже при отсутствии трудовой книжки, вы можете воспользоваться другими документами, подтверждающими вашу трудовую деятельность:

Документы предыдущих работодателей: справки, выписки из приказов, трудовые договоры, удостоверения, характеристики и т.д.

справки, выписки из приказов, трудовые договоры, удостоверения, характеристики и т.д. Членские билеты профсоюзов: если вы были членом профсоюза, то билеты с отметками об уплате членских взносов могут подтвердить ваш трудовой стаж за соответствующие периоды.

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Что делать, если нет письменных улик?

В случае отсутствия письменных доказательств вы можете воспользоваться показаниями двух и более лиц, работавших с вами на одном предприятии.

Важно: Свидетельства принимаются только в тех случаях, когда невозможно получить документальное подтверждение из-за форс-мажорных обстоятельств (военные действия, стихийные бедствия, ликвидация предприятия и т.п.).

Подтверждение стажа на неподконтрольных территориях

Для подтверждения стажа работы на неподконтрольных территориях обычно используют показания. Также можно обратиться в Пенсионный фонд для получения выписки из Реестра застрахованных лиц.

Подтверждение стажа для физических лиц-предпринимателей и крестьянских хозяйств

Для подтверждения стажа для ФЛП и лиц, занимавшихся крестьянским хозяйством, необходимо предоставить документы, подтверждающие уплату страховых взносов (платежные поручения, квитанции).

Когда обращаться в суд?

Если Пенсионный фонд отказывает в зачислении страхового стажа, вы вправе обжаловать это решение в суде. Безвозмездную юридическую помощь в этом вопросе могут предоставить центры безвозмездной правовой помощи.

Электронная трудовая книжка

Во избежание проблем с подтверждением трудового стажа в будущем рекомендуется перейти на электронную трудовую книжку. Это цифровой аналог бумажной книги, хранящийся в электронном виде.

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