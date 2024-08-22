Як підтвердити робочий стаж, якщо трудову книжку було втрачено

Втрата трудової книжки – неприємна ситуація, яка може виникнути з кожним. Однак, це не означає, що ви не зможете підтвердити свій трудовий стаж. Існують альтернативні способи, які дозволять вам зібрати необхідні докази. Про це пише sobitie.

Які документи можуть підтвердити трудовий стаж?

Навіть за відсутності трудової книжки, ви можете скористатися іншими документами, які підтверджують вашу трудову діяльність:

Документи від попередніх роботодавців: довідки, виписки з наказів, трудові договори, посвідчення, характеристики тощо.

довідки, виписки з наказів, трудові договори, посвідчення, характеристики тощо. Членські квитки профспілок: якщо ви були членом профспілки, то квитки з відмітками про сплату членських внесків можуть підтвердити ваш трудовий стаж за відповідні періоди.

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Що робити, якщо немає письмових доказів?

У випадку відсутності письмових доказів, ви можете скористатися свідченнями двох і більше осіб, які працювали з вами на одному підприємстві.

Важливо: Свідчення приймаються лише у випадках, коли неможливо отримати документальне підтвердження через форс-мажорні обставини (військові дії, стихійні лиха, ліквідація підприємства тощо).

Підтвердження стажу на непідконтрольних територіях

Для підтвердження стажу роботи на непідконтрольних територіях, як правило, використовують свідчення. Також можна звернутися до Пенсійного фонду для отримання витягу з Реєстру застрахованих осіб.

Підтвердження стажу для фізичних осіб-підприємців та селянських господарств

Для підтвердження стажу для ФОП та осіб, які займалися селянським господарством, необхідно надати документи, що підтверджують сплату страхових внесків (платіжні доручення, квитанції).

Коли звертатися до суду?

Якщо Пенсійний фонд відмовляє у зарахуванні страхового стажу, ви маєте право оскаржити це рішення в суді. Безоплатну юридичну допомогу в цьому питанні можуть надати центри безоплатної правової допомоги.

Електронна трудова книжка

Для уникнення проблем з підтвердженням трудового стажу в майбутньому рекомендується перейти на електронну трудову книжку. Це цифровий аналог паперової книжки, який зберігається в електронному вигляді.

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