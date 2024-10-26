Как получить военную пенсию по инвалидности: объяснение юриста

Порядок назначения пенсий по инвалидности военнослужащим в 2024 году зависит от нескольких ключевых факторов. Определяющим является причинная связь полученной инвалидности.

Если она связана с защитой страны и исполнением служебных обязанностей, военнослужащий получает статус лица с инвалидностью в результате войны и права на пенсию по военному законодательству. Об этом сообщила адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко.

В случае инвалидности, связанной с прохождением службы, пенсия назначается в меньшем размере. Важным фактором является также статус службы: уволенным военнослужащим назначается военная пенсия по инвалидности, тогда как продолжающим служить - гражданская. После увольнения возможен переход на военную пенсию.

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Размеры выплат для лиц с инвалидностью в результате войны:

Первая группа – 100% денежного довольствия

Вторая группа – 80% денежного довольствия

Третья группа – 60% денежного довольствия

При инвалидности, связанной только с прохождением службы, выплаты составляют:

Первая группа – 70% денежного довольствия

Вторая группа – 60% денежного довольствия

Третья группа – 40% денежного довольствия.

Напомним, украинским пенсионерам повысят пенсии

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