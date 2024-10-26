Як отримати військову пенсію з інвалідності: пояснення юриста

Порядок призначення пенсій з інвалідності для військовослужбовців у 2024 році залежить від кількох ключових факторів. Визначальним є причинний зв'язок отриманої інвалідності.

Якщо вона пов'язана із захистом країни та виконанням службових обов'язків, військовослужбовець отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни та право на пенсію за військовим законодавством. Про це повідомила адвокатка ГО "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

У випадку інвалідності, пов'язаної лише з проходженням служби, пенсія призначається у меншому розмірі. Важливим фактором є також статус служби: звільненим військовослужбовцям призначається військова пенсія з інвалідності, тоді як тим, хто продовжує служити - цивільна. Після звільнення можливий перехід на військову пенсію.

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Розміри виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

Перша група - 100% грошового забезпечення

Друга група - 80% грошового забезпечення

Третя група - 60% грошового забезпечення

При інвалідності, пов'язаній лише з проходженням служби, виплати становлять:

Перша група - 70% грошового забезпечення

Друга група - 60% грошового забезпечення

Третя група - 40% грошового забезпечення.

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