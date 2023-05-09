Как понять, что ваша собака – гений: признаки интеллекта четырехлапых друзей

Каждый собачий владелец гордится разумностью своего пушистого друга. Ученые предполагают, что собаки могут быть такими умными, как двухлетние дети, и исследования подтверждают, что наши четвероногие друзья могут учиться более сложным способам, чем мы думали раньше. Но как оказывается, насколько умны собаки на самом деле, и какие признаки свидетельствуют о блестящем уме щенка?

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Быстрое изучение трюков и команд

Обучение собаки выполнять трюки и реагировать на команды – это не только развлечение, но способ стимулирования ее мозга. Собаки учатся посредством положительного усиления и классических условных рефлексов. Например, если вы учите собаку сидеть на команде, вы будете похваливать ее и награждать лакомством, когда она правильно выполняет это действие. Умный щенок быстро поймет, что за это деяние он получает вознаграждение.

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Умение манипулировать вами

Собаки могут изучить, как использовать определенные сигналы для достижения своих целей. К примеру, ваша собака может пытаться убедить вас, что она еще не была кормлена, даже если она уже была угощена кем-то другим. Не дайте ему подкупить вас на сладкие глаза!

Умение понимать языковые команды

Собаки демонстрируют способность изучать названия предметов, а некоторые даже могут преподнести указанный предмет. Конечно, уровень интеллекта варьируется в зависимости от породы и особи. Среднестатистическая собака может выучить около 165 слов, в то время как некоторые умники могут выучить более 200 слов.

В одном исследовании удивительный бордер-колли по имени Рико знал названия более 200 предметов и мог запоминать их неделями. Он также показал, что может изучать новые объекты путем исключения – иными словами, он мог заключить название нового объекта, просто распознав объект как такой, для которого он не имел имени.

Собаки понимают человеческие жесты и социальные сигналы

Щенки учатся многим поведенческим реакциям, наблюдая за старшими собаками. Однако интересно, что собаки также могут научиться понимать людей.

За тысячи лет общения с людьми (примерно 15 000) собаки развили умение понимать человеческие сообщения даже без специального обучения. Существует несколько научно обоснованных способов, как собаки читают наш язык тела:

Собаки реагируют на жесты и указания. Уже в возрасте 8 недель некоторые щенки могут указать на место, где скрытое лакомство, если человек показывает на них;

В большинстве случаев собаки лучше понимают жесты, чем словесные команды, что делает жесты уместными для обучения собак;

Собаки могут наблюдать за взглядом человека. Когда собаки не знают, куда идти или что делать, они обычно созерцают своих хозяев, чтобы узнать, куда они смотрят или куда указывают.

Собаки имеют умение решать пространственные проблемы

Собаки легко изучают физическую среду и используют эти знания для эффективной ориентации в мире. Они могут научиться обнаруживать местонахождение ценных предметов, таких как игрушки или лакомство, и запоминать это в течение длительного времени. Собаки способны к решению головоломок с игрушками, а их пространственное восприятие помогает находить кратчайший путь к желаемому месту.

Собаки испытывают эмоции

Собаки и люди имеют схожие структуры мозга и гормоны, например адреналин и окситоцин. Это означает, что они испытывают определенные эмоции, подобные тем, которые испытывают 2-летние дети, такие как радость, отвращение, страх и гнев.

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Как оценить интеллект вашей собаки

Многие люди интересуются, насколько разумна их собака. Ученые имеют разные взгляды на лучшие методы оценки интеллекта собаки, но есть несколько простых домашних тестов, которые можно провести, чтобы узнать, насколько находчив ваш любимец.

Головоломки с игрушками: предложите собаке головоломку, где она должна совершить определенные действия, чтобы получить лакомство. Умные собаки обычно быстро поймут, как решить такие задачи;

Побег из-под одеяла: наблюдайте, как быстро ваша собака сможет выйти из-под одеяла, которое вы на него набрасываете. Чем быстрее он справится с этой задачей, тем умнее она собака;

Обучение новым трюкам: попробуйте научить вашу собачку новому трюку и увидите, насколько быстро он усваивает новые команды. Быстрое обучение может свидетельствовать о его интеллекте;

Вытягивание чемодана: наблюдайте, как ваша собака реагирует, когда вы берете свой чемодан. Смена поведения или настроения может свидетельствовать о том, что он понимает, что это означает: его владелец уходит куда-то;

Тест с лакомством: скройте лакомство под одну из трех чашек, пока ваша собака наблюдает. Увидим, знает ли он, под какой чашкой есть лакомство, или он думает, что они исчезли;

Распознавание имен: используйте случайные слова, не имеющие особого значения для собаки, например "холодильник" или "зубная паста", таким же тоном, как вы называете его имя. Если он игнорирует незнакомые слова, но реагирует на свое имя, он умен.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

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