Як зрозуміти, що ваш собака – геній: ознаки інтелекту чотирилапих друзів

Кожен собачий власник пишається розумністю свого пухнастого друга. Вчені припускають, що собаки можуть бути такими розумними, як дворічні діти, і дослідження підтверджують, що наші чотирилапі друзі можуть навчатися складнішим способами, ніж ми думали раніше. Але як виявляється, наскільки розумні собаки насправді, і які ознаки свідчать про блискучий розум цуценяти?

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Швидке вивчання трюків та команд

Навчання собаки виконувати трюки та реагувати на команди – це не лише розвага, а й спосіб стимулювання її мозку. Собаки вчаться за допомогою позитивного посилення та класичних умовних рефлексів. Наприклад, якщо ви навчаєте собаку сидіти на команду, ви будете похвалювати її та нагороджувати ласощами, коли вона правильно виконує цю дію. Розумне цуценя швидко зрозуміє, що за це діяння воно отримує винагороду.

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Вміння маніпулювати вами

Собаки можуть вивчити, як використовувати певні сигнали, щоб досягти своїх цілей. Наприклад, ваша собака може намагатися переконати вас, що вона ще не була годована, навіть якщо вона вже була пригощена кимось іншим. Не дайте їй підкупити вас на солодкі очі!

Вміння розуміти мовні команди

Собаки демонструють здатність вивчати назви предметів, а деякі навіть можуть піднести вказаний предмет. Звичайно, рівень інтелекту варіюється залежно від породи та особини. Середньостатистична собака може вивчити близько 165 слів, тоді як деякі розумники можуть вивчити більше 200.

В одному дослідженні дивовижний бордер-коллі на ім'я Ріко знав назви понад 200 предметів і міг запам'ятовувати їх тижнями. Він також показав, що може вивчати нові об’єкти шляхом виключення – іншими словами, він міг зробити висновок про назву нового об’єкта, просто розпізнавши об’єкт як такий, для якого він не мав імені.

Собаки розуміють людські жести та соціальні сигнали

Цуценята навчаються багатьом поведінковим реакціям, спостерігаючи за старшими собаками. Однак, цікаво, що собаки також можуть навчитися розуміти людей.

За тисячі років спілкування з людьми (приблизно 15 000), собаки розвинули вміння розуміти людські повідомлення навіть без спеціального навчання. Існує кілька науково обґрунтованих способів, як собаки читають нашу мову тіла:

Собаки реагують на жести та вказівки. Вже в віці 8 тижнів деякі цуценята можуть вказати на місце, де приховані ласощі, якщо людина показує на них;

В більшості випадків собаки краще розуміють жести, ніж словесні команди, що робить жести доречними для навчання собак;

Собаки також можуть спостерігати за поглядом людини. Коли собаки не знають, куди йти або що робити, вони зазвичай споглядають на своїх господарів, щоб дізнатися, куди вони дивляться або куди вказують.

Собаки мають вміння вирішувати просторові проблеми

Собаки легко вивчають фізичне середовище і використовують ці знання для ефективної орієнтації у світі. Вони можуть навчитися виявляти місцезнаходження цінних предметів, таких як іграшки або ласощі, і запам'ятовувати це протягом тривалого часу. Собаки здатні до розв'язання головоломок з іграшками, а їх просторове сприйняття допомагає знаходити найкоротший шлях до бажаного місця.

Собаки відчувають емоції

Собаки та люди мають схожі структури мозку та гормони, наприклад, адреналін та окситоцин. Це означає, що вони можуть відчувати певні емоції, подібні до тих, які відчувають 2-річні діти, такі як радість, огиду, страх і гнів.

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Як оцінити інтелект вашої собаки

Багато людей цікавляться, наскільки розумним є їхня собака. Вчені мають різні погляди на найкращі методи оцінки інтелекту собаки, але є кілька простих домашніх тестів, які можна провести, щоб дізнатися, наскільки винахідливий ваш улюбленець.

Головоломки з іграшками: запропонуйте собаці головоломку, де вона повинна зробити певні дії, щоб отримати ласощі. Розумні собаки зазвичай швидко зрозуміють, як розв'язати такі завдання;

Втеча з-під ковдри: спостерігайте, як швидко ваша собака зможе вийти з-під ковдри, яку ви на нього накидаєте. Чим швидше він впорається з цим завданням, тим розумніша він собака;

Навчання новим трюкам: спробуйте навчити вашого песика новому трюку і побачте, наскільки швидко він засвоює нові команди. Швидке навчання може свідчити про його інтелект;

Витягування валізи: спостерігайте, як ваша собака реагує, коли ви берете свою валізу. Зміна поведінки або настрою може свідчити про те, що він розуміє, що це означає: його власник вирушає кудись;

Тест з ласощами: приховайте ласощі під одну з трьох чашок, поки ваша собака спостерігає. Побачимо, чи знає він, під якою чашкою є ласощі, або чи він думає, що вони зникли;

Розпізнавання імен: використовуйте випадкові слова, які не мають особливого значення для собаки, наприклад "холодильник" або "зубна паста", таким же тоном, як ви називаєте його ім’я. Якщо він ігнорує незнайомі слова, але реагує на своє ім’я, він розумний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову, а також про 3 породи собак, які приносять удачу своїм власникам.

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