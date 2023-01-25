Как постирать верхнюю одежду в стиральной машине: 6 полезных советов

Чтобы верхняя одежда надолго сохранила свой первозданный вид и свойства, за изделием следует ухаживать и подходить к этому со всей ответственностью. Поэтому перед тем, как отправить куртку в барабан стиральной машинки, следует подготовить верхнюю одежду к стирке.

На что стоит обратить внимание пишет pixelinform. В издании выделили 6 обязательных шагов, которые следует выполнить перед стиркой верхней одежды.

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Как подготовить куртку для стирки?

В первую очередь следует ознакомиться с информацией на ярлычке, чтобы выяснить температуру, при которой можно стирать изделие, следует ли использовать отбеливатель и другие важные сведения, всегда указывающие на ярлыке; Проверьте, не осталось ли в карманах денег, вещей, мусора или посторонних предметов; Если у куртки молния, ее нужно застегнуть, пуговицы же можно оставить расстегнутой; Меховые элементы лучше отстегнуть, если это возможно, а металлический декор – отпорот, опять же, если это возможно; Выверните куртку наизнанку перед стиркой в стиральной машине; Особенно грязные участки, такие как воротник и рукава, или пятна в случайных местах одежды, лучше стирать вручную перед стиркой в машинке.

Раньше мы писали о том, как правильно стирать и сушить термобелье, чтобы его не испортить.

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