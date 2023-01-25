Як випрати верхній одяг в пральній машині: 6 корисних порад

Щоб верхній одяг надовго зберіг свій первозданний вигляд та властивості, за виробом варто доглядати та підходити до цього з усією відповідальністю. Тому перед тим, як відправити куртку в барабан пральної машинки, слід підготувати верхній одяг до прання.

На що варто звернути увагу пише pixelinform. У виданні виділили 6 обов'язкових кроків, які треба виконати перед пранням верхнього одягу.

Читайте також: Який режим пральної машинки краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними

Як підготувати куртку до прання?

В першу чергу слід ознайомитися з інформацією на ярличку, щоб з’ясувати температуру, за якої можна прати виріб, чи варто використовувати відбілювач та інші важливі відомості, які завжди вказують на ярлику; Перевірте, чи не залишилося в кишенях грошей, речей, сміття або сторонніх предметів; Якщо куртка має блискавку, її потрібно застібнути, ґудзики ж можна залишити розстібнутими; Хутряні елементи кращі відстібнути, якщо це можливо, а металевий декор – відпороти, знову ж таки, якщо це можливо; Виверніть куртку навиворіт перед пранням у пральній машині; Особливо брудні ділянки, такі як комір та рукави, або плями у випадкових місцях одягу, краще запрати вручну перед пранням в машинці.

Раніше ми писали про те, як правильно прати та сушити термобілизну, щоб її не зіпсувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!