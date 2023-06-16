Как правильно наносить автозагар дома: топ-6 полезный советов

Учитывая вредность солнца, лучше для достижения хорошего и равномерного загара пользоваться автозагаром. Главное правильно ее нанести, чтобы не превратиться в леопарда.

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Как нанести автозагар

Очистите кожу скрабом или пилингом. Загар ляжет ровнее. С ног удаляют все волосы за день до нанесения автозагара. Наносите автозагар в перчатках, ведь ваши ладони могут стать ярко-оранжевыми. Если вы наносите автозагар впервые – протестируйте его на незаметной части тела, чтобы убедиться, что он не вызовет аллергию. Старайтесь максимально ровно наносить средство.

Как правильно нанести автозагар на лицо

Если у вас светлое лицо, выбирайте самый светлый оттенок автозагара. Наносите ее на область лба, щек, на нос, подбородок, избегая области вокруг глаз. Наносите средство ватными дисками или подушечками пальцев.

Напомним, мы уже писали, как получить идеальный оттенок загара.

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