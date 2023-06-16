Як правильно наносити автозасмагу вдома: топ-6 корисний порад

Враховуючи шкідливість сонця, краще задля досягнення гарної та рівномірної засмаги користуватись автозасмагою. Головне правильно її нанести, щоб не перетворитись у леопарда.

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Як нанести автозасмагу

Очистіть шкіру скрабом чи пілінгом. Засмага ляже рівніше. З ніг видаляють все волосся за день до нанесення автозасмаги. Наносьте автозасмагу у рукавичках, адже ваші долоні можуть стати яскраво-помаранчевими. Якщо ви наносите автозасмагу вперше – протестуйте його на непомітній частині тіла, щоб пересвідчитись, що він не викличе алергію. Намагайтеся максимально рівно наносить засіб.

Як правильно нанести автозасмагу на обличчя

Якщо у вас світле обличчя, обирайте найсвітліший відтінок автозасмаги. Наносьте її на область лоба, щік, на ніс, підборіддя, уникаючи області навколо очей. Наносьте засіб ватними дисками чи подушечками пальців.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати ідеальний відтінок засмаги.

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