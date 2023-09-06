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Как правильно растопить мед, чтобы не потерять его полезные свойства

Игорь Романько

Как правильно растапливать засахарившийся мед

Мед – это сладкая лакомство, которая имеет не только отличный вкус, но и полезные свойства. Однако иногда мед может засахариться, и вам нужно знать, как его растопить, чтобы он снова стал текучим и не потерял своих полезных качеств.

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На сайте Главреда рассмотрели четыре эффективных способа растопки меда.

Микроволновка

  • Перенесите мед в посуду, которую можно ставить в микроволновку.
  • Установите мощность микроволновки в минимальный режим.
  • Разогревайте мед в интервалах по 10-15 секунд, периодически проверяя его состояние.
  • После каждого интервала размешайте мед, чтобы равномерно распределить тепло.

Водяная баня

  • Наполните большую кастрюлю третьей водой и доведите до кипения.
  • Поместите медовую банку или контейнер внутрь кастрюли, чтобы вода не попала внутрь.
  • Убавьте огонь до минимума и дайте меду постепенно растать, периодически помешивая его ложкой.

Банка и горячая вода

  • Убедитесь, что банк с медом находится при комнатной температуре.
  • Наполните миску или раковину горячей водой и окуните в нее банку меда до уровня меда внутри.
  • Подождите несколько минут, пока мед начнет растекаться, и периодически прокручивайте банку.

Духовка

  • Нагрейте предварительно духовку до 50°C.
  • Поставьте банку или контейнер с медом на противень, обернутый фольгой.
  • Поставьте противень с медом в духовку и выключите его.
  • Оставьте мед в духовке, пока он не станет более текучим.

Напомним, что эксперты в области питания рекомендуют включить в ежедневный рацион кудрявую капусту, насыщенную антиоксидантами, а также витаминами А, С и К.

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