Як правильно розтопити мед, щоб не втратити його корисні властивості
Мед – це солодка ласість, яка має не тільки чудовий смак, але і корисні властивості. Проте іноді мед може зацукруватися, і вам потрібно знати, як його розтопити, щоб він знову став текучим і не втратив своїх корисних якостей.
Читайте також: Чотири ознаки натурального меду: як обрати якісний продукт
На сайті Главред розглянули чотири ефективних способи розтоплення меду.
Мікрохвильовка
- Перенесіть мед у посуд, який можна ставити у мікровильову піч.
- Встановіть потужність мікрохвильовки на мінімальний режим.
- Розігрівайте мед в інтервалах по 10-15 секунд, періодично перевіряючи його стан.
- Після кожного інтервалу перемішайте мед, щоб рівномірно розподілити тепло.
Водяна баня
- Наповніть велику каструлю третьою водою і доведіть її до кипіння.
- Помістіть медову банку або контейнер всередину каструлі, щоб вода не потрапила всередину.
- Зменште вогонь до мінімуму і дайте меду поступово розтанути, періодично помішуючи його ложкою.
Банка та гаряча вода
- Переконайтеся, що банка з медом знаходиться при кімнатній температурі.
- Наповніть миску або раковину гарячою водою і занурте в неї банку меду до рівня меду всередині.
- Зачекайте кілька хвилин, поки мед почне розтікатися, і періодично прокручуйте банку.
Духовка
- Попередньо нагрійте духовку до 50°C.
- Поставте банку або контейнер з медом на деко, обгорнутий фольгою.
- Поставте деко з медом в духовку і вимкніть її.
- Залиште мед у духовці, поки він не стане більш текучим.
Нагадаємо, що експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!