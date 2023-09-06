Как правильно тушить соду уксусом, чтобы выпечка всегда удавалась: советы хозяек

Многие кондитерские рецепты включают в себя гашеную соду, но иногда выпечка не получается из-за неправильного гашения соды уксусом.

Об этом пишет radiotrek.

Сода взаимодействует с выпечкой на двух этапах. Сначала, при встрече с кислым уксусом, она выделяет пузырьки газа, а затем, во время выпекания, продолжает разрыхлять изделие под воздействием тепла.

Большинство людей привыкли тушить соду, растворяя ее в уксусе перед добавлением в тесто. Однако этот способ не эффективен, поскольку реакция происходит вне теста, и углекислый газ не разрыхляет изделие.

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Правильным методом является добавление соды в смесь сухих ингредиентов теста перед добавлением муки. Смесь нужно хорошо перемешать, чтобы сода распределилась. Таким образом, реакция произойдет внутри теста, и оно поднимется как следует.

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Еще лучший способ – добавлять соду к сухим ингредиентам, а уксус – к жидким компонентам. Соду можно добавить в сахар, муку и другие сыпучих продуктов, в то время как уксус добавляется к яйцам, кефиру или сметане. Это поможет обеспечить равномерную реакцию соды внутри теста.

Важно также учитывать, что если уже есть кислые ингредиенты в рецепте, такие как сметана, простокваша, лимонный сок и т.п., то дополнительный уксус может быть лишним. Сода в таком случае эффективно разрыхляет изделие без помощи уксуса.

Напомним, мы уже писали, почему не выходит выпечка.

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