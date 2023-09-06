Як правильно гасити соду оцтом, щоб випічка завжди вдавалась: поради господинь

Багато кондитерських рецептів включають в себе гашену соду, але іноді випічка не виходить через неправильне гашення соди оцтом.

Про це пише radiotrek.

Сода взаємодіє з випічкою на двох етапах. Спочатку, при зустрічі з кислим оцтом, вона виділяє бульбашки газу, а потім, під час випікання, продовжує розпушувати виріб під впливом тепла.

Більшість людей звикли гасити соду, розчиняючи її в оцті перед додаванням у тісто. Однак цей спосіб не ефективний, оскільки реакція відбувається поза тістом, і вуглекислий газ не розпушує виріб.

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Правильним методом є додавання соди до суміші сухих інгредієнтів тіста перед додаванням борошна. Суміш потрібно добре перемішати, щоб сода розподілилася. Таким чином, реакція відбудеться всередині тіста, і воно підніметься як слід.

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Ще кращий спосіб - додавати соду до сухих інгредієнтів, а оцет - до рідких компонентів. Соду можна додати до цукру, борошна та інших сипучих продуктів, в той час як оцет додається до яєць, кефіру або сметани. Це допоможе забезпечити рівномірну реакцію соди всередині тіста.

Важливо також враховувати, що якщо вже є кислі інгредієнти в рецепті, такі як сметана, кисляк, лимонний сік тощо, то додатковий оцет може бути зайвим. Сода в такому випадку ефективно розпушить виріб без допомоги оцту.

Нагадаємо, ми вже писали,чому не виходить випічка.

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