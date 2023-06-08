Как правильно выбрать солнцезащитный крем: советы косметолога

Летом солнце становится беспощадным, особенно для нашей кожи. Оно губительно влияет на водный баланс, стягивает кожу и делает ее более уязвимой. Лучший способ защиты от солнечных лучей – использовать солнцезащитный крем. Но эти средства бывают разными, поэтому UaPortal подскажет, как правильно выбрать средство против солнца.

Существует два типа солнцезащитных кремов – с физическими и химическими фильтрами.

Первые – преломляют опасные лучи и легко срываются с кожи, вторые – превращают "опасные" лучи в безопасные и проникают вглубь кожного покрова.

Средства с физическими фильтрами обозначаются как zinc oxide или titanium dioxide. Химические – oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate.

Как выбрать солнцезащитный крем

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Для белоснежных средств необходим крем с высокой степенью защиты – от 40-50 SPF.

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Для более смуглой кожи подойдут средства с меньшей степенью защиты, но совсем отказываться от солнцезащитного крема не стоит.

Кроме того, кремы от солнца делятся в отношении типов кожи.

для сухой кожи – с гиалуроновой кислотой или алоэ;

для жирной – с себорегулирующими веществами;

для возрастной – с антиоксидантами.

Как наносить солнцезащитный крем.

Наносите крем равномерно на чистую и сухую кожу. Если на вашем лице макияж – есть варианты солнцезащитных средств в форме спрея.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей летом.

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