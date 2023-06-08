Как правильно выбрать солнцезащитный крем: советы косметолога
Летом солнце становится беспощадным, особенно для нашей кожи. Оно губительно влияет на водный баланс, стягивает кожу и делает ее более уязвимой. Лучший способ защиты от солнечных лучей – использовать солнцезащитный крем. Но эти средства бывают разными, поэтому UaPortal подскажет, как правильно выбрать средство против солнца.
Существует два типа солнцезащитных кремов – с физическими и химическими фильтрами.
Первые – преломляют опасные лучи и легко срываются с кожи, вторые – превращают "опасные" лучи в безопасные и проникают вглубь кожного покрова.
Средства с физическими фильтрами обозначаются как zinc oxide или titanium dioxide. Химические – oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate.
Как выбрать солнцезащитный крем
Для белоснежных средств необходим крем с высокой степенью защиты – от 40-50 SPF.
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Для более смуглой кожи подойдут средства с меньшей степенью защиты, но совсем отказываться от солнцезащитного крема не стоит.
Кроме того, кремы от солнца делятся в отношении типов кожи.
для сухой кожи – с гиалуроновой кислотой или алоэ;
для жирной – с себорегулирующими веществами;
для возрастной – с антиоксидантами.
Как наносить солнцезащитный крем.
Наносите крем равномерно на чистую и сухую кожу. Если на вашем лице макияж – есть варианты солнцезащитных средств в форме спрея.
Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей летом.
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