Як правильно обрати сонцезахисний крем: поради косметолога

Влітку сонце стає нещадним, особливо для нашої шкіри. Воно згубно впливає на водний баланс, стягує шкіру та робить її більш вразливою. Найкращий спосіб захисту від сонячних променів – використовувати сонцезахисний крем. Але ці засоби бувають різні, тому UaPortal підкаже, як правильно обрати засіб проти сонця.

Існує два типи сонцезахисних кремів – з фізичними та хімічними фільтрами.

Перші – заломлюють небезпечні промені та легко зриваються зі шкіри, другі – перетворюють "небезпечні" промені в безпечні та проникають вглиб шкірного покриву.

Засоби з фізичними фільтрами позначаються, як zinc oxide або titanium dioxide. Хімічні – oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate.

Як вибрати сонцезахисний крем

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Для білосніжок необхідний крем з високим ступенем захисту – від 40-50 SPF.

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Для більш смаглявої шкіри підійдуть засоби з меншим ступенем захисту, але зовсім відмовлятись від сонцезахисного крему не варто.

Крім того, креми від сонця діляться відносно типів шкіри.

для сухої шкіри – з гіалуроновою кислотою або алое;

для жирної – із себорегулюючими речовинами;

для вікової – з антиоксидантами.

Як наносити сонцезахисний крем

Наносьте крем рівномірно на чисту та суху шкіру. Якщо на вашому обличчя макіяж – є варіанти сонцезахисних засобів у формі спрею.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою влітку.

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