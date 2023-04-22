Как правильно здороваться и прощаться с умершими родственниками на кладбище

По церковному уставу лучшим днем для посещения умерших на кладбище считается суббота. Не запрещено посещать могилы в другие дни.

Только на Пасху не ходят на кладбище, ведь этот день посвятить воскресшему Иисусу Кресту. Для этого есть специальные дни – Радоница или Проводы или Гробки.

Также удачными днями для посещения усопших являются их день рождения и день Ангела.

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Главной целью таких визитов является молитва за их душу, а не устраивание застолий. У могилки можете положить живые цветы или просто постоять. Церковь негативно относится к искусственным венкам и букетам.

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У могилы надо сказать такие слова: "Упокой, Боже, душу умершего и прости ему грехи свободные и несвободные". А еще лучше прочесть молитву из православного молитвослова.

Поскольку кладбище священное место, где покоятся души умерших, то там нужно вести себя вежливо и вежливо. Нельзя там распивать спиртные напитки, курить, кричать, развлекаться, смеяться и устраивать громкие застолья. Также следует одеваться сдержанно, а женщинам желательно на голову одевать платок или шарф и идти в юбке.

В церкви утверждают, что лучше не оставлять на могиле еды. Лучшее лакомство отдать нуждающимся.

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Как правильно уходить с кладбища

Когда вы собираетесь уходить с кладбища, мысленно обратитесь к умершим: "Пусть нам здоровится, а вам легко лежит!".

Перед выходом за ворота можно сказать такие слова: "Вам Царствия Божия, а нам – к вам не спешить". После этого можете выйти из кладбища, повернуться лицом к могилам и трижды перекреститься. Таким образом, православные верующие отдают уважение к умершим.

С кладбища нельзя ничего брать и везти домой. Когда вернетесь, помойте лицо и руки с мылом. После этого трижды обрызгайте лицо и руки священной водой.

Если вы были на могилках, и вам послышалось, что кто-то призвал, трижды перекреститесь и скажите: "Боже мой, спаси меня, раба Божия (назовите свое полное имя), сохрани и помилуй! Аминь!".

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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