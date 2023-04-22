Як правильно вітатися та прощатися з померлими родичами на кладовищі

За церковним уставом найкращим днем для відвідування померлих на кладовищі вважається субота. Не заборонено відвідувати могили в будь-які інші дні.

Тільки на Великдень не ходять на цвинтар, адже цей день присвятити Ісусу Хресту, який воскрес. Для цього є спеціальні дні – Радониця, або Проводи чи Гробки.

Також вдалими днями для відвідування небіжчиків є їхні день народження та день Ангела.

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Головною метою таких візитів є молитва за їхню душу, а не влаштовування застіль. Біля могилки можете покласти живі квіти чи просто постояти. Церква негативно ставиться до штучних вінків та букетів.

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Біля могили треба сказати такі слова: "Упокой, Боже, душу померлого та прости йому гріхи вільні й невільні". А ще краще прочитати молитву із православного молитвослову.

Оскільки кладовище священне місце, де покояться душі померлих, то треба там поводитися ввічливо та чемно. Не можна там розпивати спиртні напої, палити, кричати, розважатися, сміятися та влаштовувати гучні застілля. Також варто одягатися стримано, а жінкам бажано на голову одягати хустку чи шарф та йти у спідниці.

У церкві стверджують, що краще не лишати на могилі жодної їжі. Краще ласощі віддати нужденним.

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Як правильно йти з кладовища

Коли ви збираєтеся йти з кладовища, подумки зверніться до померлих: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!".

Перед виходом за ворота можна сказати також такі слова: "Вам Царства Божого, а нам – до вас не поспішати". Після цього можете вийти з цвинтаря, обернутися обличчям до могил та тричі перехреститися. Таким чином православні віряни віддають повагу до померлих.

З кладовища не можна нічого брати та везти додому. Як повернетесь, помийте обличчя та руки з милом. Після цього тричі окропіть обличчя та руки свяченою водою.

Якщо ви були на могилках, і вам почулося, що хтось покликав, тричі перехрестіться і скажіть: "Боже мій, спаси мене, раба Божого (назвіть своє повне ім’я), збережи і помилуй! Амінь!".

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