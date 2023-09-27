Как приготовить наливку на сливах с выдержкой 2 месяца: простой рецепт
Автор кулинарного Instagram-блога поделилась интересным рецептом приготовления сливовой наливки, который позволит вам насладиться ароматным напитком за два месяца.
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Стоит отметить, что блоггерша у себя в Instagram показала процесс приготовления наливки, используя банку объемом 1 литр. Она рекомендовала наполнить ее сливами примерно до половины банки. Точный вес слив она не указала, что дает вам свободу для экспериментов и определения оптимального количества фруктов для вашего собственного вкуса.
Ингредиенты:
- Сливы.
- 1 кг сахара.
- 100 грамм изюма.
- 500 миллилитров водки.
Приготовление:
- Возьмите сливы и тщательно сложите их в банке выбранного вами объема.
- Измельчите изюм и добавьте их в банки со сливами.
- Постепенно насыпьте сахар в банку в ингредиенты.
- Покройте фрукты и сахар водкой. Точное количество водки можно регулировать в зависимости от вашего вкуса и желаемой крепости напитка.
Теперь основной момент – настаивание наливки. Оставьте банку со сливами и ингредиентами в течение двух месяцев при комнатной температуре. Этот процесс позволит ароматам и вкусу наливки раскрыться по полной и создаст непревзойденный напиток.
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