Как приготовить наливку на сливах с выдержкой 2 месяца: простой рецепт

Автор кулинарного Instagram-блога поделилась интересным рецептом приготовления сливовой наливки, который позволит вам насладиться ароматным напитком за два месяца.

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Стоит отметить, что блоггерша у себя в Instagram показала процесс приготовления наливки, используя банку объемом 1 литр. Она рекомендовала наполнить ее сливами примерно до половины банки. Точный вес слив она не указала, что дает вам свободу для экспериментов и определения оптимального количества фруктов для вашего собственного вкуса.

Ингредиенты:

Сливы. 1 кг сахара. 100 грамм изюма. 500 миллилитров водки.

Приготовление:

Возьмите сливы и тщательно сложите их в банке выбранного вами объема. Измельчите изюм и добавьте их в банки со сливами. Постепенно насыпьте сахар в банку в ингредиенты. Покройте фрукты и сахар водкой. Точное количество водки можно регулировать в зависимости от вашего вкуса и желаемой крепости напитка.

Теперь основной момент – настаивание наливки. Оставьте банку со сливами и ингредиентами в течение двух месяцев при комнатной температуре. Этот процесс позволит ароматам и вкусу наливки раскрыться по полной и создаст непревзойденный напиток.

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