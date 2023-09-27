Як приготувати наливку на сливах з витримкою 2 місяці: простий рецепт

Авторка кулінарного Instagram-блогу поділилася цікавим рецептом приготування сливової наливки, який дозволить вам насолодитися ароматним напоєм за два місяці.

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Варто відзначити, що блогерка у себе в Instagram показала процес приготування наливки, використовуючи банку об'ємом 1 літр. Вона рекомендувала наповнити її сливами приблизно до половини банки. Точну вагу слив вона не вказала, що дає вам волю для експериментів і визначення оптимальної кількості фруктів для вашого власного смаку.

Інгредієнти:

Сливи. 1 кілограм цукру. 100 грам родзинок. 500 мілілітрів горілки.

Приготування:

Візьміть сливи і ретельно складіть їх у банку обраного вами об'єму. Подрібніть родзинки і також додайте їх до банки зі сливами. Поступово насипте цукор у банку до інгредієнтів. Покрийте фрукти і цукор горілкою. Точну кількість горілки можна регулювати в залежності від вашого смаку і бажаної міцності напою.

Тепер основний момент – настоювання наливки. Залиште банку зі сливами та інгредієнтами протягом двох місяців при кімнатній температурі. Цей процес дозволить ароматам і смаку наливки розкритися на повну і створить неперевершений напій.

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