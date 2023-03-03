Как приготовить песни котлеты из булгура: полезный рецепт

Котлеты из булгуру – это вкусная альтернатива любимого блюда многих украинцев, которая делается без мяса, поэтому употреблять их можно даже соблюдающим пост. Они легкие, но питательные, вкус понравится и взрослым и детям.

К тому же булгур имеет много преимуществ. В нем много витаминов А, Е, K и PP, способствующих укреплению стенок сосудов и сердечных мышц. Булгур снижает уровень сахара в крови, поэтому это блюдо не только сытное, но и полезное для здоровья.

Читайте также: Как приготовить сытный салат с картофелем и грибами на Великий пост: простой рецепт

Как приготовить песни котлеты с булгуром и картофелем.

Ингредиенты:

Видео дня

Булгур – 100 г;

Картофель – 4 шт;

Яйца – 1 шт;

Мука пшеничная – 1 ст.л;

Подсолнечное масло – 2 ст.л;

Панировочные сухари – 3 ст.л;

Зеленый лук – 50 г;

Соль и специи по вкусу.

Сначала отварите булгур до готовности и дайте ему остыть. Картошку промойте, почистите, отварите и сделайте из нее пюре, которое нужно смешать с булгуром. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в булгуру с картофелем. Вбейте туда яйцо (можно готовить без него, добавив больше муки или немного крахмала, чтобы котлеты не распались). Добавьте муку, посолите и перемешайте.

Сформируйте котлеты мокрыми руками и обваляйте их в панировочных сухарях. Отправьте их в сковороду и жарьте до золотистого цвета. До полной готовности блюдо можно довести в духовке при температуре 160-180 градусов.

Приятного аппетита!

Предлагаем также рецепты постных блюд, которыми поделился повар Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!