Як приготувати пісні котлети з булгура: корисний рецепт

Котлети з булгуру – це смачна альтернатива улюбленої страви багатьох українців, яка робиться без м'яса, тому вживати їх можна навіть тим, хто дотримується посту. Вони легкі, але поживні, а смак сподобається і дорослим і дітям.

До того ж булгур має багато переваг. У ньому багато вітамінів А, Е, K та PP, що сприяють зміцненню стінок судин та серцевих м’язів. Булгур знижує рівень цукру в крові, тому ця страва не тільки ситна, а ще й корисна для здоров'я.

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Як приготувати пісні котлети з булгуром та картоплею

Інгредієнти:

Булгур – 100 г;

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Картопля – 4 шт;

Яйця – 1 шт;

Борошно пшеничне – 1 ст.л;

Соняшникова олія – 2 ст.л;

Панірувальні сухарі – 3 ст.л;

Зелена цибуля – 50 г;

Сіль та спеції до смаку.

Спершу відваріть булгур до готовності та дайте йому охолонути. Картоплю промийте, почистьте, відваріть та зробіть з неї пюре, яке потрібно змішати з булгуром. Дрібно наріжте зелену цибулю та додайте до булгуру з картоплею. Вбийте туди яйце (можна готувати без нього, додавши більше борошна або трохи крохмалю, щоб котлети не розпались). Додайте борошно, посоліть та добре перемішайте.

Сформуйте котлети мокрими руками та обваляйте їх у панірувальних сухарях. Відправте їх на пательню та смажте до золотистого кольору. До повної готовності страву можна довести в духовці при температурі 160-180 градусів.

Смачного!

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