Как просто заготовить на зиму перец для фарширования (видео)

Что может быть лучше, чем наслаждаться вкусом свежего перца в течение всего года. Если вы любите этот овощ и часто готовите фаршированный перец, есть простой способ консервации перца целым, правда, без "хвостиков".

Для начала необходимо подготовить болгарские перцы. Удаляем семена и на 15 минут заливаем их кипятком. Этот процесс поможет сделать перец мягким и удобным для укладки в банки. После этого перец можно сложить в чистые стерилизованные банки.

Читайте также: Как приготовить пикантные маринованные огурцы "по-фински" с горчицей на зиму

Далее следует приготовить рассол для консервации. На 2 литра воды добавляем 1,5 столовых ложки соли, 1,5 столовых ложки сахара, 50 граммов уксуса (9%), 2-3 горошины черного перца и 2-3 лавровых листа. Этот ароматный рассол сохранит вкус и свежесть перца.

Видео дня

После того как рассол готов, его нужно залить банки с перцем. Закройте банки крышками и перец для фарширования готов к хранению. Важно заметить, что перец можно хранить при комнатной температуре, например на балконе или в погребе.

Отметим, что ориентировочно в трехлитровую банку поместится около 1,5 килограмма перца сорта "Белозерка" или килограмм перца сорта "Геркулес", а также 2-2,2 литра рассола.

Теперь вы можете наслаждаться свежим вкусом перца в течение всего года. Этот простой способ консервации позволяет сохранить аромат и пользу перца, сохраняя его целиком. Таким образом, вы всегда будете иметь этот отличный ингредиент под рукой для создания фаршированных перцев.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!