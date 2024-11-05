Как рассчитать размер надбавки за сверхурочный стаж: объяснение ПФУ

Согласно разъяснению, пенсионеры имеют право на увеличение размера пенсии на 1% за каждый полный год сверхурочного стажа. Для мужчин этот стаж считается после 35 лет, для женщин – после 30 лет. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 г., применяются другие показатели: более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Пенсионный фонд Украины обнародовал детали о начислении надбавок к пенсиям за дополнительный трудовой стаж, сообщают Українські Новини.

Важно отметить, что надбавка не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. При этом верхний предел сверхурочного стажа не ограничивается. Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии необходимого стажа устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Также сообщается о недавних изменениях в пенсионном обеспечении: с 1 июля произошло повышение выплат для отдельных категорий пенсионеров, а с 1 марта была проведена индексация пенсий на 8%. В апреле 2024 автоматически перечислили пенсии для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Статистика ПФУ показывает, что на апрель 2024 года доля пенсионеров с выплатами до 3 тысяч гривен сократилась до 26,84%, тогда как количество получателей пенсий свыше 10 тысяч гривен возросло до 12,06%.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев получит повышенную пенсию с 1 ноября.

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