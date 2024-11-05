Як розрахувати розмір надбавки за понаднормовий стаж: пояснення ПФУ

Згідно з роз'ясненням, пенсіонери мають право на збільшення розміру пенсії на 1% за кожен повний рік понаднормового стажу. Для чоловіків цей стаж рахується після 35 років, для жінок – після 30 років. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, застосовуються інші показники: понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Пенсійний фонд України оприлюднив деталі щодо нарахування надбавок до пенсій за додатковий трудовий стаж, повідомляють Українські Новини.

Важливо зазначити, що надбавка не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. При цьому верхня межа понаднормового стажу не обмежується. Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності необхідного стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Також повідомляється про нещодавні зміни в пенсійному забезпеченні: з 1 липня відбулося підвищення виплат для окремих категорій пенсіонерів, а з 1 березня було проведено індексацію пенсій на 8%. У квітні 2024 року автоматично перерахували пенсії для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Статистика ПФУ показує, що станом на квітень 2024 року частка пенсіонерів з виплатами до 3 тисяч гривень скоротилася до 26,84%, тоді як кількість отримувачів пенсій понад 10 тисяч гривень зросла до 12,06%.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з українців отримає підвищену пенсію з 1 листопада.

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