Как рассчитать размер субсидии на газ и твердое топливо: простая формула

Украинцы могут получить государственную помощь на приобретение сжиженного газа и твердого топлива для отопления частных домов.

Расчет субсидии основан на совокупном доходе домохозяйства за прошлый год, нормах потребления газа и топлива, их предельной цене, количестве жильцов и других параметрах.

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В примере, приведенном специалистами, рассматривается семья из двух человек с годовым доходом 64 716 гривен.

Расчет включает раздел среднемесячного дохода на количество жителей, сопоставление с прожиточным минимумом и применение базового коэффициента. Конечная формула позволяет определить процент расходов на коммунальные услуги и размер обязательного платежа.

Для семьи из двух человек нормой считается приобретение двух баллонов сжиженного газа и двух тонн твердого топлива. Общая стоимость такого пакета составляет 8414,2 гривны.

Такая система призвана обеспечить справедливый подход к оказанию государственной помощи с учетом материального положения каждого домохозяйства.

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