Як розрахувати розмір субсидії на газ та тверде паливо: проста формула

Українці можуть отримати державну допомогу на придбання скрапленого газу та твердого палива для опалення приватних будинків. Пенсійний фонд України розробив детальну методику розрахунку субсидії, яка враховує низку важливих факторів.

Розрахунок субсидії базується на сукупному доході домогосподарства за минулий рік, нормах споживання газу та палива, їхній граничній ціні, кількості мешканців та інших параметрах. Про це пише kremen.today.

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У прикладі, наведеному фахівцями, розглядається родина з двох осіб з річним доходом 64 716 гривень. Методика передбачає послідовні математичні перетворення для визначення обсягу державної підтримки.

Розрахунок включає поділ середньомісячного доходу на кількість мешканців, співставлення з прожитковим мінімумом та застосування базового коефіцієнта. Кінцева формула дозволяє визначити відсоток витрат на комунальні послуги та розмір обов'язкового платежу.

Для родини з двох осіб нормою вважається придбання двох балонів зрідженого газу та двох тонн твердого палива. Загальна вартість такого пакета становить 8414,2 гривні. Після вирахування обов'язкового платежу розмір субсидії складає 3929,4 гривні.

Така система покликана забезпечити справедливий підхід до надання державної допомоги, враховуючи матеріальний стан кожного домогосподарства.

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