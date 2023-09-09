Как сделать мороженое из молока в домашних условиях: советы кондитеров

Многие хозяйки интересуются, как приготовить домашнее мороженое из молока и удастся ли это сделать дома. На первый взгляд процесс может показаться сложным.

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Мы нашли для вас проверенные паролы для приготовления простого домашнего мороженого по рецепту с сайта lasunka. Читая их, вы можете легко приготовить полезный и вкусный десерт для всей семьи.

Выбор молока Если вы хотите получить мягкое мороженое с нежным кремовым вкусом, следует использовать молокопродукты с высоким содержанием жира. В случае если вам нужен легкий десерт, можно взять молоко низкой жирности. Использование мороженицы: Самый простой способ приготовления мороженого на дому – это использовать автоматическую мороженицу. Это устройство постоянно перемешивает массу при замораживании, что помогает избежать образования больших кристаллов льда. Если у вас нет мороженицы, вам придется периодически помешивать будущее мороженое вручную в течение первых 4 часов замораживания. Сначала рекомендуется мешать каждые 20-30 минут, а затем – раз в час. Формы для замораживания Для замораживания мороженого идеально подходят порционные пластиковые формочки, поскольку не нужно мешать массу во время замораживания. Также можно использовать большой контейнер с герметичной крышкой. Важно, чтобы емкости были герметично закрыты, поскольку мороженое легко поглощает запахи. Добавление ингредиентов: Чтобы придать мороженому особый вкус и текстуру, можно добавлять разные ингредиенты: Сухое молоко сделает мороженое сливочным и бархатным.

Желатин или агар-агар густят массу, особенно актуально для молока низкой жирности.

Крахмал придаст однородности текстуре. Замена сахара сахарной пудрой сделает десерт более нежным.

Лимонный сок загустит смесь и придаст более кремовую текстуру.

Добавление коньяка или рома придаст легкость и предотвратит образование кристаллов. Посыпки и топпинги: Различные добавки могут сделать вкус мороженого более оригинальным. Выбирайте те, которые вам нравятся: джем, сиропы, арахисовая паста, нутелла, кокосовая стружка, шоколадная глазурь, и т.д. Вы сами контролируете качество ингредиентов и регулируете вкус и калорийность десерта. Хранение из морозильной камеры Если вы планируете добавить сироп в качестве наполнителя, то лучше добавлять его во время замораживания. Но такие добавки, как орешки, шоколадные дропсы, фруктовые кусочки и т.п., лучше добавлять, когда мороженое уже немного застыло. Перед подачей: Не спешите подавать мороженое сразу после извлечения из морозильной камеры. Дайте ему стоять несколько минут при комнатной температуре. Это поможет легко формировать ровные шарики с помощью специальной ложки.

Самый простой рецепт мороженого

Время приготовления: 12 часов

Порции: 2

Калорийность: 130 ккал/100 г

Ингредиенты:

1 стакан молока жирностью не менее 2,5%;

1 яйцо;

2 ст.л. сахара;

ванилин по вкусу.

Приготовление:

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Размешайте яйцо с сахаром и ванилином до однородной массы, но не взбивайте. Добавьте молоко в смесь и помешивайте. Поставьте на маленький огонь, но не доводите до кипения. Как только масса нагреется, снимите с огня и взбейте миксером до образования стойких пиков. Распределите массу по формочкам и поставьте в морозилку около пяти часов. Доставайте мороженое из мороженого перед подачей и украшайте по вашему вкусу: тертый шоколад, сиропы, джемы, свежие фрукты.

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