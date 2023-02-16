Как сделать свечу за 1 гривну, которая будет гореть часами: простой лайфхак

В последнее время ситуация с отключениями света улучшилась, но еще не стоит далеко прятать свечи и фонарики. Но даже если у вас нет свеч, выключили электроэнергию и нужно освещение, воспользуйтесь этим простым и бюджетным лайфхаком, о котором рассказал известный химик-блогер Глеб Репич в своем ТикТок.

Для изготовления такой самодельной свечи требуются только металлическая крышка от банки, подсолнечное масло (желательно рафинированное) и ватные диски. Себестоимость такой свечи около 1 грн, делается в считанные минуты, а будет гореть часами.

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Чтобы сделать такую свечу:

Наливаем немного масла в крышку или другую металлическую емкость; Делаем фитиль в форме шляпы из ватного диска; Опускаем фитиль в масло и хорошо его пропитываем; Такая самодельная свеча имеет несколько меньший коэффициент вспышки, чем восковые и парафиновые, поэтому поджигать ее нужно дольше.

Ватный диск можно заменить на обычную вату, а вместо металлической крышки взять жестяную банку большого размера. Такая свеча будет гореть еще дольше.

Видео дня

Ранее Глеб Репич рассказал как сделать свечу из мандарина. Это тоже очень бюджетный способ, а такая свеча дополнит интерьер.

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