Як зробити свічку за 1 гривню, яка горітиме годинами: простий лайфхак

Останнім часом ситуація з відключеннями світла покращилась, проте ще не варто далеко ховати свічки та ліхтарики. Але навіть якщо у вас немає свічок, вимкнули електроенергію і треба освітлення, скористуйтесь цим простим та бюджетним лайфхаком, про який розповів відомий хімік-блогер Гліб Репіч у своєму ТікТок.

Для виготовлення такої саморобної свічки потрібні лише металева кришка від банки, соняшникова олія (бажано рафінована) та ватні диски. Собівартість такої свічки близько 1 грн, робиться за лічені хвилини, а горітиме годинами.

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Щоб зробити таку свічку:

Наливаємо трохи олії в кришку, або іншу металеву ємність; Робимо ґніт у формі капелюха з ватного диска; Опускаємо гніт в олію і добре його просочуємо; Така саморобна свічка має трохи менший коефіцієнт спалаху, ніж воскові та парафінові, тому підпалювати її треба трохи довше.

Ватний диск можна замінити на звичайну вату, а замість металевої кришки взяти бляшанку більшого розміру. Така свічка горітиме ще довше.

Відео дня

Раніше Гліб Репіч розповів як зробити свічку із мандарина. Це теж дуже бюджетний спосіб, а така свічка доповнить інтер'єр.

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