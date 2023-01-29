Як власноруч зробити свічку, якщо вдома немає воску: корисний лайфхак

В умовах війни та постійних відключень електроенергії, свічки стали незамінним атрибутом в кожному домі. Якщо у вас в будинку несподівано вимкнули світло, а вдома немає жодної свічки, то можна легко зробити свічку своїми руками навіть без воску.

Така свічка робиться з підручних засобів і є простим способом освітити приміщення на випадок екстреного відключення світла. До того ж цей лайфхак вже став популярним в мережі, а саморобні свічки стали елементами інтер'єра в багатьох будинках українців.

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Для того, щоб власноруч зробити свічку, потрібні всього 3 речі:

рослинна олія;

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будь-яка ємність потрібного розміру;

бинт.

Краще використовувати рафіновану олію. Відріжте десь 10 сантиметрів бинта та скрутіть його в щільну трубку, щоб зробити гніт. Покладіть його в ємність, якою може бути стакан чи навіть консервна банка, та залийте рослинною олією. Все. Свічка готова.

Саморобну свічку можна зробити дуже гарною, якщо обрати правильну тару. Наприклад, гарна свічка вийде з соняшникової олії та мандарина, а для цього способу не знадобиться навіть гніт.

Щоб зробити свічку з мандарина, розріжте його та вийміть м'якоть так, щоб зберегти стрижень посередині. "Чашу" з мандаринової шкірки наповніть рослинною олією, а стрижень підпаліть. Креативна та ароматна свічка готова за лічені хвилини.

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